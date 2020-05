Rıdvan Dilmen: 'Federasyon dönüş tarihini netleştirmeli'

TFF'DE ÖNEMLİ İSİMLER VARŞu anda evimizdeyiz ve evde kalıp doğrusunu yapıyoruz. TFF'nin diğerlerinden farkı, federasyonda çalışan 20'ye yakın değerli insan var. Ortopedistler var, bilim insanları var.KİMSE RİSK ALMAK İSTEMİYORGözüken şu ki kimse risk almak istemiyor. Özellikle böyle bir belirsizlik varken... Genel olarak bir çekince var.OYNAMAK DOĞRU DEĞİL DEMİŞŞenol Güneş, 3-4 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda verdiği görüşte bu şartlarda oynanmasının doğru olmadığını belirtmiş.TARİHİ NETLEŞTİRMELİBilim Kurulu'nun verdiği rapor üzerinden, TFF ve Kulüpler Birliği birlikte toplantı yapıp dönüş tarihini netleştirmeli diye düşünüyorum.SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİBu virüsün daha ilacı, aşısı dahi 1 yıldan önce bulunmaz derken, belki de böyle yaşamaya alışacağız. Ekonomi de önemli ama her şeyden önemlisi sağlıktır. Verilen rapor çok önemli, karar sağlık düşünülerek alınacaktır. Tarih kafalarında belli zaten, karar verilirse ona göre oynanacaktır. Ben ortadayım oynanıp oynanmaması konusunda.TUZLASPOR'DA POZİTİF ÇIKMIŞTuzlaspor antrenmanlara başlamış ama masör ya da malzemecide pozitif çıkmış, onlar da karantinaya girmiş. Bunu da araştırmakta fayda var. Köln'de de 3 oyuncuda çıkmış, artılara ve eksilere bakmak lazım.TOPARLANMAK MİNUMUM 5 YIL SÜREREkonomiyi de ayakta tutmak lazım, futbol da bir ekonomi. Bir gerçek var ki, biz de bir daralmaya gideceğiz. Burada da minimum 5 yılda toparlanabileceğimiz gibi gözüküyor. Aşı ile ilgili en iyimser tablo için 2021'in ilk ayı deniyor. Belki de oynatarak hayatımızı bir düzene sokacağız.KARARI VERECEK TEK KURUM TFFŞeffaflık önemli. Dün 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri görüştü, TFF Başkanı da vardı ancak sonucunun ne olduğunu bilemiyoruz, internetten okuyoruz. Bu kararı verecek tek kurum var, o da TFF. Oluşturdukları çok iyi bir sağlık kurulu var, verecekler kararı ve uygulamaya geçilecek. Oynanır mı, oynanmaz mı, bilemiyorum.AVRUPA'DAKİ DURUM DAHA VAHİMUEFA'nın 15 hekiminden biri Mete bey, TFF'de görevli. Avrupa'daki ülkelerin durumu bizden daha da vahim. UEFA bir taraftan oynayın derken, Mete bey de 'Bu şartlarda antrenman yapılmaz' diyecektir orada da.KARAR ALMAK KOLAY DEĞİLYukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Türkiye'de herkes işi ekonomik olarak görüyor, özellikle kulüp yöneticileri. Bir grup yönetici, 'Aman, ligi bitirelim' diyor, ekonomiye bakıyor. Küme düşme potasında olanlar da, oynanmasın böyle kalsın diyor. Bunun kararı çok kolay bir karar değil.SAĞLIK KURULU'NUN KARARI VARTFF Başkanı Nihat Özdemir, aldığı kararı kulüplerle tartışacak ve sonra devlete 'Oynamak istiyoruz' diye verecek. Sağlık Kurulu'nun bir kararı var.BELKİ KASIM'DA DA BÖYLE OLACAKBir tarafta sosyal ve ekonomik hayat, keşke başlayabilse. Belki Kasım ayında da hayatımıza böyle devam edeceğiz, onu da bilemiyoruz. Bir anda bitecek diye bir şey yok.DEVAM EDEREK MÜCADELE EDİYORLARBelarus 2 hafta ara vermişti, dün hem erkekler, hem de kadınların maçlarını izledim. Onlar virüse karşı hayatlarına devam ederek mücadele etmek istiyorlar. Kadın futbolunda bu virüs hiç ortada yokmuş gibi kora kor oynuyorlar. Oyuncu sahaya çıkınca her şeyi unutuyor gibi geliyor bana.ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNÜYORYayıncı kuruluşu da unutmamak lazım. Ciddi dedikodular var. beIN Sports 'Ben çekiliyorum' dediği zaman, daha da vahim bir tablo ortaya çıkacak. beIN Sports, ciddi şekilde bu işten çekilmeyi düşünüyor.KURALLARA UYACAĞIZ10 gün sonra da çok farklı şeyler konuşacağımızı düşünmüyorum. Bunu halletmesi gereken futbol ailesi. Sağlık sektöründeki başarımız ortada, bir uçak Washington'a, bir uçak Somali'ye indi. Hamd olsun ama bu rehavete kapılalım demek değil. Kurallara uyacağız, haftalardır evimizdeyiz. Sadece kendimizi değil, çevremizi de düşünmek zorundayız.