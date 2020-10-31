Rıdvan Dilmen: 'Fatih Terim'i mahcup etmediler, kötü oynadılar'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi sosyal medya hesabından yorumladı.



Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları kendisinden duymaya alışkın olmadığım biçimdeydi. İyi oyundan öte 3 puanı hedefleyen bir yaklaşım sunmuştu. Bunu da hem kadroda hem de oyuncu pozisyonlarında bazı değişiklikler yaparak sağlamaya çalıştı." ifadelerini kullandı.



"FATİH TERİM'İ MAHCUP ETMEDİLER"



"Galatasaray oyuncuları hocalarını mahçup etmediler! Açıklamadan "kötü oynayın" sonucu çıkarmış gibilerdi." diyerek sözlerini sürdüren Dilmen, "Sonuçta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına." yorumlarıyla konuşmasını noktaladı.



FATİH TERİM MAÇ ÖNCESİ NE DEMİŞTİ?



"Futbolu destekleyen, iyi futbol isteyen bir insan olarak 3 puan öncelik taşıyor artık. İyi oynadığımız birçok maçı kaybettik. O yüzden bugün takımımdan üç puan alacak bir oyun ve mümkünse bunu iyi bir oyunla bekliyorum."



