Rıdvan Dilmen: 'Fatih Terim gönderilmez, Sergen Yalçın gidebilir'

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği yenilgisinin ardından Süper Lig'deki teknik direktörleri değerlendirdi ve Fatih Terim haricinde her hocanın gidebileceğini belirtti.



Dilmen yorumunda, "Fatih Terim'i kesin istemediği sürece Galatasaray gönderemez, Okan Buruk'u başarısından ve kulüp kültüründen dolayı yüzde 99 göndermezler, Sivas teknik direktör değişikliğine gitmeyebilir. Şu anda uçan Alanya 2-3 maç sallansa, Çağdaş'ı değiştirebilirler. Fatih Terim'den sonra camia açısından kredisi en yüksek olan Sergen Yalçın'dır ama onu da yönetim üstlenmez." dedi.



