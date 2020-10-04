Rıdvan Dilmen: "Fatih Terim gönderilmez, Sergen Yalçın gidebilir"

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de teknik direktörlerin durumuyla ilgili değerlendirme yaptı.

Rıdvan Dilmen: 'Fatih Terim gönderilmez, Sergen Yalçın gidebilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2020 18:54
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği yenilgisinin ardından Süper Lig'deki teknik direktörleri değerlendirdi ve Fatih Terim haricinde her hocanın gidebileceğini belirtti.

Dilmen yorumunda, "Fatih Terim'i kesin istemediği sürece Galatasaray gönderemez, Okan Buruk'u başarısından ve kulüp kültüründen dolayı yüzde 99 göndermezler, Sivas teknik direktör değişikliğine gitmeyebilir. Şu anda uçan Alanya 2-3 maç sallansa, Çağdaş'ı değiştirebilirler. Fatih Terim'den sonra camia açısından kredisi en yüksek olan Sergen Yalçın'dır ama onu da yönetim üstlenmez." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için