Rıdvan Dilmen: "Fatih hoca 25 kupayı ne yapacağız dedi"

Rıdvan Dilmen ile Fatih Terim arasındaki sözlü düello Galatasaray - Hatayspor maçından sonra da devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıdvan Dilmen: 'Fatih hoca 25 kupayı ne yapacağız dedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2020 22:47
Rıdvan Dilmen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in mütevazılıktan bu günlere geldiğini ifade eden Dilmen, "3. olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda hemen hemen görüşüyoruz hocayla. Portekiz maçı var, ilk maç, yorum yapıyorum. Ben de bayağı eleştirdim, hoca benimle küstü. Baktım Metin ile Oğuz da küstü. Günler geçti, maçları yorumluyorum, milli takım iyi gitmeye başladı, Hırvatistan'ı eledik. Bir kafede yalnız oturuyorum, baktım telefon, açtım, 'Avrupa üçüncülüğü fena değil değil mi?' dedi. İstanbul'a döndük, Şili ile maç var. Kamp da burada, İstanbul'da. Otelde Metin ve Oğuz hoca ile kahve içiyoruz. Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum ama senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız dedi. Mütevazi gidiyordu, bir anda buraya döndü. Eleştirdiğim konularda da CV'si en güçlü adam
olarak herkesin abisidir" dedi.

BİR ADIM GERİDEN;

[23 Kasım] Rıdvan Dilmen: "Fatih hoca, 10 kişi kalan Kayseri karşısında neden çift forvete geçti? Fanteziye gerek yok! 6-0 mı yenmek istiyorsun?"

[28 Kasım] Fatih Terim: "Biz G.Saray takımıyız. Geçen hafta 1-0'dan sonra ikinci forveti soktuk. Gerekirse üçüncüyü dördüncü sokarız"



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için