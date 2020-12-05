Rıdvan Dilmen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında flaş açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim'in mütevazılıktan bu günlere geldiğini ifade eden Dilmen, "3. olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda hemen hemen görüşüyoruz hocayla. Portekiz maçı var, ilk maç, yorum yapıyorum. Ben de bayağı eleştirdim, hoca benimle küstü. Baktım Metin ile Oğuz da küstü. Günler geçti, maçları yorumluyorum, milli takım iyi gitmeye başladı, Hırvatistan'ı eledik. Bir kafede yalnız oturuyorum, baktım telefon, açtım, 'Avrupa üçüncülüğü fena değil değil mi?' dedi. İstanbul'a döndük, Şili ile maç var. Kamp da burada, İstanbul'da. Otelde Metin ve Oğuz hoca ile kahve içiyoruz. Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum ama senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız dedi. Mütevazi gidiyordu, bir anda buraya döndü. Eleştirdiğim konularda da CV'si en güçlü adam

olarak herkesin abisidir" dedi.



BİR ADIM GERİDEN;



[23 Kasım] Rıdvan Dilmen: "Fatih hoca, 10 kişi kalan Kayseri karşısında neden çift forvete geçti? Fanteziye gerek yok! 6-0 mı yenmek istiyorsun?"



[28 Kasım] Fatih Terim: "Biz G.Saray takımıyız. Geçen hafta 1-0'dan sonra ikinci forveti soktuk. Gerekirse üçüncüyü dördüncü sokarız"



