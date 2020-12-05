Rıdvan Dilmen: 'Falcao gitse iyi ki gitti derler'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor'u 3-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Galatasaray'da 29 maça çıkan ve 26 maçı da kaçıran Radamel Falcao'yu değerlendiren Dilmen, "Falcao değerli oyuncu ama bugün gitmek istese "Allah'a şükürler olsun, iyi ki gitti" derler. Verime baktığımızda papatya falı gibi" dedi.



Diagne ile Falcao'nun beraber oynaması durumunda 30 golü bulabileceğinin de altını çizen Dilmen, "Falcao ile Diagne'yi yönetmek kolay bir şey değildir, ben şu anda Diagne ile devam edeceğini düşünüyorum. Erol hocanın da problemi bu diyorum zaten. Diagne ile Flacao oynarsa, Falcao 30 gol atar ama takım savunmasında arıza olur" şeklinde konuştu.



