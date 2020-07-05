Rıdvan Dilmen: "F.Bahçe'nin kaleci ihtiyacı yok"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin kaleci transferine ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Rıdvan Dilmen: 'F.Bahçe'nin kaleci ihtiyacı yok'
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05 Temmuz 2020 00:26
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta yaptığı kurtarışlar ile dikkat çeken Altay Bayındır'ın gelecek sezon da sarı-lacivertli takımın kalesini koruyabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin kaleci transferine ihtiyacı olmadığının altını çizen Dilmen, "Altay bugün boşuna kaleci almayın diyor resmen bugünkü performansıyla. Dirar da ben burada seneye için bir alternatif olurum diyor. Serdar da bana güvenmeyin, arada bir de atılabilirim. Siz 1 değil 2 tane stoper alın" dedi.



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