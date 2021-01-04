Rıdvan Dilmen: "Eski kulübe atılan gol, 10 kat daha değerlidir"

Rıdvan Dilmen, Mame Thiam'ın eski kulübü Kasımpaşa'ya iki gol atmasını yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Eski kulübe atılan gol, 10 kat daha değerlidir'
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04 Ocak 2021 20:08
Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında Mame Thiam'ın esi kulübüne 2 gol atmasını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"Fatih Saraç Bey, Thiam'ı Fenerbahçe'ye hediye etmiş. Bir Fenerbahçeli olarak teşekkür ediyorum. Hediye ediyorsun, sana silah olarak geri dönüyor, 2 tane atıyor. Bir oyuncu eski takımına karşı daha bir hırsla sahaya çıkar.

Rıza Çalımbay, Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman, Samet Aybaba kendi kulüplerine karşı daha fazla motivasyonla sahaya çıkar.

Gol attığı zaman sevinir. Hele o takımdan gönderildiyse daha çok sevinir. Gönderildiğin takıma attığın gol 10 gole bedeldir. Buruk sevinç falan değildir o."



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