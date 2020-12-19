Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanlış teknik direktör tercihlerinden dolayı sarı-lacivertli takımın bugünlere geldiğini ifade etti.
EROL BULUT YANLIŞ BİR TERCİH
Erol Bulut'un Fenerbahçe için yanlış bir tercih olduğunu dile getiren Dilmen, "Antrenör, kötü oynarken 5. - 10. dakikada çıkarmaz. Çıkaracaksın. Hakemler de maçın başında kart göstermez mesela. 11 Mart'tan sonra dünya futbolunda teknik direktörlük yeniden başladı. Hem sosyolog olacaksın, hem fizyolog olacaksın hem de zeki olacaksın. Ali Bey de teknik direktör tercihlerinie linden geldiğince yapıyor. Ki yanlış bir tercih olarak görüyoruz bunu. Aziz Bey ve Süleyman Bey'in yeri farklıdır. Ali Bey'in de toparlayacak zamanı vardır. Ama lider karar vericidir" dedi.
BU HOCA PROBLEM ÇÖZEMİYOR
Erol Bulut'un "problem çözücü" bir teknik direktör olmadığını vurgulayan Dilmen, "Bu hoca problem çözemiyor. Bu problemi çözemeyen antrenör grubu var. Bu problemi çözemeyen yönetim var. 27 maç var, geniş bir kadro var, bu yapı olmadı. Bu ayıp bir şey değil. Ben 5. hafta Fenerbahçe'den kendim ayrıldığım zaman, şimdiki kafam olsa yutkunur beklerdim. Fevri davrandım ve ayrıldım. Aziz Yıldırım da ilk geldiğinde ciddi hatalar yaptı. Ali Bey de yapacaktır. Siz seçicisiniz. Milli Takım teknik direktörünün nasıl transfer kısıtlaması yoksa..." şeklinde konuştu.
EROL BULUT YANLIŞ BİR TERCİH
Erol Bulut'un Fenerbahçe için yanlış bir tercih olduğunu dile getiren Dilmen, "Antrenör, kötü oynarken 5. - 10. dakikada çıkarmaz. Çıkaracaksın. Hakemler de maçın başında kart göstermez mesela. 11 Mart'tan sonra dünya futbolunda teknik direktörlük yeniden başladı. Hem sosyolog olacaksın, hem fizyolog olacaksın hem de zeki olacaksın. Ali Bey de teknik direktör tercihlerinie linden geldiğince yapıyor. Ki yanlış bir tercih olarak görüyoruz bunu. Aziz Bey ve Süleyman Bey'in yeri farklıdır. Ali Bey'in de toparlayacak zamanı vardır. Ama lider karar vericidir" dedi.
BU HOCA PROBLEM ÇÖZEMİYOR
Erol Bulut'un "problem çözücü" bir teknik direktör olmadığını vurgulayan Dilmen, "Bu hoca problem çözemiyor. Bu problemi çözemeyen antrenör grubu var. Bu problemi çözemeyen yönetim var. 27 maç var, geniş bir kadro var, bu yapı olmadı. Bu ayıp bir şey değil. Ben 5. hafta Fenerbahçe'den kendim ayrıldığım zaman, şimdiki kafam olsa yutkunur beklerdim. Fevri davrandım ve ayrıldım. Aziz Yıldırım da ilk geldiğinde ciddi hatalar yaptı. Ali Bey de yapacaktır. Siz seçicisiniz. Milli Takım teknik direktörünün nasıl transfer kısıtlaması yoksa..." şeklinde konuştu.