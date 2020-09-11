Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 yendiği mücadelede Erol Bulut'un performansını değerlendirdi.



İşte Rıdvan Dilmen'in Erol Bulut değerlendirmesi:



"Şu huyunu beğendim Erol Hoca'nın. İsim önemli değil dedi. Gustavo'yu çıkarabiliyor, bu önemli detay.



Tolga varken Gustavo çıkar mı dersin, onun gözüyle bakacaksın. Tolga pası veriyor, daha çok koşuyor. Gustavo'yu çıkarabilen adam Fenerbahçe Teknik Direktörü'dür! Ali Koç bile izlerken Gustavo çıkar mı demiştir. Dirayetli bir teknik adam Erol Bulut. Erol Hoca da o 'cool'luğu görüyorum."



"ÇOK İLGİNÇ BİR ŞEY YAPTI HOCA"



"Fenerbahçe'de seyirci olmasa da tansiyonu yüksek maçta sakin olacak oyuncular var. Kenardan gelen Sosa, Ozan böyle oyuncular. 4-4-2'ye döndüğünde Fenerbahçe, kanatta boşluklar olması normaldi. Dönen topları Rizespor aldı. Klasik Skoda golü. Serdar'dan önce geldi, golü attı. 4-4-2 Fenerbahçe'ye yaramadı. Hoca enteresan bir şey yaptı. 0-0'ken 4-4-2'ye dönen ve 1-0 geri düşen Fenerbahçe, 3 orta saha aldı. Forvetten dönüp orta sahalar aldı."



"KULÜBE AVANTAJIYLA..."



"10 üzerinden 10 oyuncudan çok, 10 üzerinden 7'lik geniş kadro şart. Sinan, Valencia, Ozan, Sosa. Burada bir kulübe avantajı var, iki Rizespor'da kadro zaafiyeti var. Duran topa döndüğü için maç Abdullah ve Skoda değişikliği yanlış oldu. Bir tarafta Tomas'ın yanlışları, Erol Hoca'nın kulübe avantajıyla sürekli sistem değişikliği yapmış oldu."



