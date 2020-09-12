Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu: 'Galatasaray'ın Falcao'su var'

Galatasaray'ın Gaziantep karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasının ardından Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Maç anlatımı şurada
En çok top kapan: Belhanda
En çok adam eksilten: Belhanda
En çok ikili mücadele kazanan: Belhanda
En çok isabetli orta: Belhanda
RIDVAN DİLMEN:
"Lig güzel başladı. Oyuncular ve teknik adamlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Galatasaray zaten iyi başladı. VAR'ın uygulamasıyla, doğal olmadığı için sol el, hakem penaltıyı verdi. Görüntüyü net göremiyorum. Omzundan geldi ama el açık. Vücuttan sekince verilmiyor ya, el açıksa veriyorlar."
İKİNCİ YARIDA DAHA ÇOK GOL OLUR
Galatasaray için bu sezon yeni bir sezon. Geçen sezon son 8 hafta konsantrasyonu en düşük takımdı. Pandmei sürecinde de oynanmasın diyen ilk takım Galatasaray'dı. Bu yıl sil baştan tekrar başladı. Maçtan önce Terim'i dinledim. Açık konuştu, mesajları verdi. Sağ bek, Emre Kılınç, Arda falan sahada ama aklındaki Galatasaray bu değil. Taylan fena değildi ilk yarıda. Henüz Luyindama hazır değil, bu da çok doğal. Aylardır oynamıyordu. Gaziantep işleri kolaylaştırdı. Fazla rahat ofsayt taktiği uyguluyorlar. İkinci yarıda daha da gol pozisyonu olur.
GÜNAY %100 3 TANE ÇIKARTTI
Kaleci Günay, 3 tane karşı karşıya kalabilir. VAR'ın uyarması penaltı için doğru. VAR'dan önce faul var mıydı, baktılar ona da ama faulü görse penaltıdan da vazgeçebilirdi. O şiddeti, şiddetli olarak görmedi. Niye verdin, vermedin diyemem. Galatasaray ilk yarıyı bu kadar rahat skorla kazanacağını beklemiyordu. Gaziantep, 5'li oynarken bu kadar çok savunma arkasını boş bırakması... Maçın dönmesi artık mucizelere bağlı
ERMAN TOROĞLU:
"Beşiktaş'ın santrforu kim? Larin. Fenerbahçe'nin kim? Frey. Trabzonspor'da Sörloth gidiyor zaten. Galatasaray'ın forveti kim? Falcao ve Diagne. 2-0 önde başlıyor zaten Galatasaray. Arda için köprüden önce son çıkış. Galatasaray takımında herkes top yapıyor, ayağına topu verdiğin zaman topu 4 metre ileride stop edecek oyuncu yok. Orta saha ve ilerideki oyuncular topu ayağına yapıştırıyor. Galatasaray istediği gibi oynuyor, rakip takım sahada konu mankeni. Galatasaraylı topçular oynarken, kukula dikilmiş gibi oyuncular. 11 kutu koysan, Gaziantep'teki oyunculardan daha tehlikeli olabilir, çarpabilir Galatasaray oyuncuları. Galatasaray'da 80 metrede kafa kafaya oynamaya kalkarsan bu hale düşersin.
TUGAY KERİMOĞLU:
Tugay Kerimoğlu: "Galatasaray'ın oyun anlayışı değişmiş ve bunda Emre Kılınç'ın da çok büyük bir katkısı var. Arda'nın ise biraz maça ihtiyacı var. Kendisine güvenmesi ve inanması gerekir. Bu da zaman içerisinde olacak bir şey"
En çok top kapan: Belhanda
En çok adam eksilten: Belhanda
En çok ikili mücadele kazanan: Belhanda
En çok isabetli orta: Belhanda
RIDVAN DİLMEN:
"Lig güzel başladı. Oyuncular ve teknik adamlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Galatasaray zaten iyi başladı. VAR'ın uygulamasıyla, doğal olmadığı için sol el, hakem penaltıyı verdi. Görüntüyü net göremiyorum. Omzundan geldi ama el açık. Vücuttan sekince verilmiyor ya, el açıksa veriyorlar."
İKİNCİ YARIDA DAHA ÇOK GOL OLUR
Galatasaray için bu sezon yeni bir sezon. Geçen sezon son 8 hafta konsantrasyonu en düşük takımdı. Pandmei sürecinde de oynanmasın diyen ilk takım Galatasaray'dı. Bu yıl sil baştan tekrar başladı. Maçtan önce Terim'i dinledim. Açık konuştu, mesajları verdi. Sağ bek, Emre Kılınç, Arda falan sahada ama aklındaki Galatasaray bu değil. Taylan fena değildi ilk yarıda. Henüz Luyindama hazır değil, bu da çok doğal. Aylardır oynamıyordu. Gaziantep işleri kolaylaştırdı. Fazla rahat ofsayt taktiği uyguluyorlar. İkinci yarıda daha da gol pozisyonu olur.
GÜNAY %100 3 TANE ÇIKARTTI
Kaleci Günay, 3 tane karşı karşıya kalabilir. VAR'ın uyarması penaltı için doğru. VAR'dan önce faul var mıydı, baktılar ona da ama faulü görse penaltıdan da vazgeçebilirdi. O şiddeti, şiddetli olarak görmedi. Niye verdin, vermedin diyemem. Galatasaray ilk yarıyı bu kadar rahat skorla kazanacağını beklemiyordu. Gaziantep, 5'li oynarken bu kadar çok savunma arkasını boş bırakması... Maçın dönmesi artık mucizelere bağlı
ERMAN TOROĞLU:
"Beşiktaş'ın santrforu kim? Larin. Fenerbahçe'nin kim? Frey. Trabzonspor'da Sörloth gidiyor zaten. Galatasaray'ın forveti kim? Falcao ve Diagne. 2-0 önde başlıyor zaten Galatasaray. Arda için köprüden önce son çıkış. Galatasaray takımında herkes top yapıyor, ayağına topu verdiğin zaman topu 4 metre ileride stop edecek oyuncu yok. Orta saha ve ilerideki oyuncular topu ayağına yapıştırıyor. Galatasaray istediği gibi oynuyor, rakip takım sahada konu mankeni. Galatasaraylı topçular oynarken, kukula dikilmiş gibi oyuncular. 11 kutu koysan, Gaziantep'teki oyunculardan daha tehlikeli olabilir, çarpabilir Galatasaray oyuncuları. Galatasaray'da 80 metrede kafa kafaya oynamaya kalkarsan bu hale düşersin.
TUGAY KERİMOĞLU:
Tugay Kerimoğlu: "Galatasaray'ın oyun anlayışı değişmiş ve bunda Emre Kılınç'ın da çok büyük bir katkısı var. Arda'nın ise biraz maça ihtiyacı var. Kendisine güvenmesi ve inanması gerekir. Bu da zaman içerisinde olacak bir şey"