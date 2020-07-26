Rıdvan Dilmen: "Emre Belözoğlu devam eder"

Spor yorumcularından Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun aktif futbol hayatını sonlandırması ile ilgili yorumlarda bulundu.

Rıdvan Dilmen: 'Emre Belözoğlu devam eder'
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26 Temmuz 2020 12:04
Emre Belözoğlu, aktif futbol kariyerini noktaladı. NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun aktif futbol hayatını noktalamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Emre Belözoğlu'nun kendi neslinin çok önemli isimlerinden biri olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Son maçında penaltı yaptırdı, golü de attı, yeri öptü ve alkışlarla veda etti. Fakat ben Emre Belözoğlu'nun bu şartlar devam ederken önümüzdeki yıl da futbolcu olarak devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

"BEN OLSAM OYNARDIM"

Emre Belözoğlu'na oynaması gerektiğini söylediğini ifade eden Dilmen, "Ekonomik olarak, saha içini toplamak adına Emre'ye ihtiyaç olabilir. Zaten şuan sportif direktör olarak Ali Koç ile çalışıyor. İkisinin bir arada yürümesi mümkün değil. Ama ben Emre Belözoğlu olsam bir sene daha oynardım." dedi.



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