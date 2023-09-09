Rıdvan Dilmen'e göre 1-1'in nedeni!

A Milli Takımımızın Ermenistan'la 1-1 berabere kalması sonrası Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından karşılaşmayı yorumladı.



Dilmen kaybedilen puanların nedenini şu sözlerle açıkladı:



"2 puanı neden kaybettik, cevap çok basit:



Başlayan, sonradan giren sağ bekler kendi takımlarında tam oynamıyorlar. Stoperlerden biri( Merih) doğru dürüst hazırlık dönemi geçirmedi, diğeri( Çağlar) geçen sezon 2.inci yarı takımında hiç oynamadı, bu yılsa hiç 11 başlamadı! Solbek ilk kez oynadı, soru işaretiydi! Forvetlerde Barış takımında yedek! Cengiz henüz takımındada sürekli 11 de oynamıyor! Barışın yerine giren Halil de takımında yedek! Biraz daha ileriye gideyim, evinden sonradan çağrıldı!



Özeti bu! Bundan sonrası için; Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan bir yana Ermenistan, Galler'den önce rakibimiz."



