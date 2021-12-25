Rıdvan Dilmen: 'Dünyanın en büyük yalanı'

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe derbisinde penaltı kararına tepki gösterdiği Fırat Aydınus'u TFF'ye şikayet ettiği belirtilmesi üzerine Rıdvan Dilmen'den değerlendirme geldi.



TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş benim gözümdeki en büyük hakemi Fırat Aydınus bence hata yaptı penaltıda. Bir VAR hakemi, orta hakemi çağırdığı anda gitmeme ihtimali sıfır. Bir kişi gitmedi dünya futbolunda. Rusya'da Avrupa Şampiyonası'nda hemen aldılar onu. Final yönetecek denen hakemi yolladılar. Nereden çıktıysa hakem Fırat Aydınus'u VAR çağırmış, o gitmemiş. Dünyanın en büyük yalanı. Beşiktaş gibi bir camianın, kulübü bu konularla manipüle etmemesi lazım." dedi.



Rıdvan Dilmen ayrıca, "Necip ve Pjanic, hocanın başında. VAR'la konuşuyor hoca, oradan teyit almasa bu penaltıyı verir mi? VAR'ın çağırdığında gitmemesi gibi bir yalan yok dünyada. Bir daha stada gidemez o hakem. Hele hele federasyonda böyle bir bilgi olsa onu canlı yayın yaparlardı." sözlerini kullandı



"DEMEK Kİ GAREZİNİZ VAR"



Fırat Aydınus'u savunan Dilmen, "Cüneyt Çakır, Galatasaray maçında verdiği penaltı sonrası VAR hakemi Bahattin Şimşek'le beraber 2 hafta kızağa çekildi. Şimdi neden sadece Fırat Hoca kızağa çekildi de VAR hakemi Hakan Ceylan çekilmedi? Demek ki sizin Fırat Aydınus'a gareziniz var. Sabah, Nihat Özdemir'e mesaj attım. VAR kayıtlarını dinleyin, Fırat Aydınus "Gelmem" dedi mi diye bakın dedim." sözlerine yer verdi.



Dilmen son olarak, "Konyaspor - Gaziantep maçında ne yapmış, VAR'a gitmiş. VAR, "Gel" derse hakem, "Sen karışma" diyemez. "Kullandırayım mı penaltıyı?" diye sorar, "Kullandır hocam" demese kullandırmaz o penaltıyı Fırat Aydınus." açıklamasını yaptı.





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