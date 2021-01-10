Rıdvan Dilmen: 'Dorukhan Toköz kalmayı düşünmüyor'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından yorumlarda bulundu.



Dilmen, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılacağını iddia etti.



Dorukhan'ın kontratını uzatmamasının ayrılacak olmasına işaret olduğunu söyleyen Dilmen, "Dorukhan oynamıyor. Saha içi ile olduğunu düşünmüyorum. Kontratı biten oyuncunun artık kontrat yapma imkanı var. Fenerbahçe iddiaları var. Bugüne kadar kontrat uzatmadıysa Dorukhan, demek ki kalmayı düşünmüyor diye düşünüyorum." dedi.



