Rıdvan Dilmen: "Derbinin en iyisi Luyindama'ydı!"

Rıdvan Dilmen, 0-0 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Rıdvan Dilmen: 'Derbinin en iyisi Luyindama'ydı!'
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27 Eylül 2020 22:37
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Dilmen, karşılaşmanın en iyisi olarak Galatasaray'dan Luyindama'yı gösterdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları...

"Maçın en iyisi Luyindama derim. En az 6 tane kapattığı pozisyon oldu. Sonrasında da Altay derim. Fenerbahçe'den Altay diyelim, Galatasaray'dan Luyindama ama yine de maç için Gustavo'yu öne çıkaralım. Çok önemli hamleler yaptı. Gustavo'nun yanında Sosa oynadı Ciğerci yerine, verdiğin zaman alırsın. Sosa'nın ölüsü oynuyor. Ciğerci faydalı oyuncu ama Sosa ve Gustavo iyi oyuncu. İki tane iyi oyuncu oynadı yan yana."



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