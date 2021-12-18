Rıdvan Dilmen derbi öncesi Mesut Özil ile buluştu

Süper Lig'de 17. haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Rıdvan Dilmen bir araya geldi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıdvan Dilmen derbi öncesi Mesut Özil ile buluştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2021 17:39
Süper Lig'de 17. haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Rıdvan Dilmen buluştu.

Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile buluştuğu anı paylaşırken, "Güzel kalpli kardeşim Mesut'la haftalık kahvemizi içtik" notunu düştü. Dilmen'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.