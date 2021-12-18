Rıdvan Dilmen derbi öncesi Mesut Özil ile buluştu

Süper Lig'de 17. haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Rıdvan Dilmen buluştu.
Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile buluştuğu anı paylaşırken, "Güzel kalpli kardeşim Mesut'la haftalık kahvemizi içtik" notunu düştü. Dilmen'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile buluştuğu anı paylaşırken, "Güzel kalpli kardeşim Mesut'la haftalık kahvemizi içtik" notunu düştü. Dilmen'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.