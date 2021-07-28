Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Zwolle ile 2-2 berabere kalmasını Rıdvan Dilmen değerlendirdi.



Karşılaşma sonrası görüşlerini paylaşaın Rıdvan Dilmen "Pereira'nın farklı oyun formatı ( 3-4-2-1) oynayacağını düşünecek olursak son 3 hazırlık maçını, en azından 70'er dakikasını, savunmada aynı 3 oyuncuyla oynamalı." dedi.



Rıdvan Dilmen ayrıca "4'lü orta sahayı da (özellikle kenardaki 2 oyuncuyu da 60 dk.) birlikte oynatmalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



