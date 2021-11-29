Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor yorumu: "Süper Lig tarihinde yok!"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen TRT Spor'da, şampiyonluk yarışındaki takımların performansını yorumladı.

, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor yorumu: 'Süper Lig tarihinde yok!'
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29 Kasım 2021 12:23
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş yenildi, Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda berabere kaldı. Zirvedeki Trabzonspor ise Fatih Karagümrük deplasmanından da 3 puan çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, takımların performansını yorumladı.

Süper Lig'de Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu sezon hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor dışında başarılı kimseyi görmüyorum. Trabzonspor ve diğerleri olarak görüyorum. Süper Lig tarihinde olmadığı kadar bir puan farkı elde edildi." dedi. 


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