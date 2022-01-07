Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya çağrı: 'Siz karışmayın'

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.Karşılaşmanın ardından mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen ise, TFF ve MHK'ya seslendi.Dilmen, "Gölge etme başka ihsan istemem. Bu sözüm Merkez Hakem Kurulu'na, Nihat Bey'e, kurullara. Siz karışmayın. Trabzonspor, zaten kazanacak şampiyonluğu, anasının ak sütü gibi helal" ifadelerini kullandı.Karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapan Ali Şansalan'ı da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "yerden göğe kadar haklı. Eserleriyle gurur duysunlar. Ali Şansalan'a maç verilecek mi acaba haftaya? Çağırınca verilmiyor. Ali Şansalan, Kim'i koştura koştura attın, bugün koşturmana da gerek yoktu. Hüseyin'in pozisyonunda çağırsana hakemi" şeklinde konuştu.