Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya çağrı: "Siz karışmayın"

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından TFF ve MHK'ya seslendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya çağrı: 'Siz karışmayın'
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07 Ocak 2022 22:49
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen ise, TFF ve MHK'ya seslendi.

Dilmen, "Gölge etme başka ihsan istemem. Bu sözüm Merkez Hakem Kurulu'na, Nihat Bey'e, kurullara. Siz karışmayın. Trabzonspor, zaten kazanacak şampiyonluğu, anasının ak sütü gibi helal" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapan Ali Şansalan'ı da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Sumudica, açıklamalarında yerden göğe kadar haklı. Eserleriyle gurur duysunlar. Ali Şansalan'a maç verilecek mi acaba haftaya? Çağırınca verilmiyor. Ali Şansalan, Kim'i koştura koştura attın, bugün koşturmana da gerek yoktu. Hüseyin'in pozisyonunda çağırsana hakemi" şeklinde konuştu.


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