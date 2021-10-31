Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takıma transfer önerisinde bulundu.



Olimpiu Morutan'ın attığı golü yorumlayan Rıdvan Dilmen "Olimpiu Morutan güzel bir gol attı. Oralarda aradı, şans yoktur, ödül vardır. Olimpiu Morutan, Romanya Milli Takımı'nın kalıcı oyuncusu olur. Doğru bir yatırım olarak görüyorum. Problem çözebiliyor. Alexandru Cicaldau da iyi oyuncu." dedi.



"ORTA SAHAYA KOMUTAN LAZIM"



Sarı-kırmızılıların devre arasında orta sahaya tecrübeli bir oyuncu transfer etmesi gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen "Galatasaray'ın devre arasında saha içi için yardımcı antrenör alması lazım. Saha içi komutanı lazım. Bu da orta saha merkez oyuncusu olur. Fernando gibi birini almak kolay değil ama o ayarda biri lazım." ifadelerini kullandı.





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