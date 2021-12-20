Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de Rıdvan Dilmen'in sportif direktör olarak göreve başlayacağı yönündeki iddialara yanıt geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rıdvan Dilmen, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.



Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada "Bugün bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında Başkanımız Sayın Ali Koç'un şahsıma Sportif Direktörlük teklif ettiği yönünde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.





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