Rıdvan Dilmen: 'Cisse, Samatta'dan çok gol atabilir'

Rıdvan Dilmen, Cisse'nin Samatta'dan daha fazla gol atabileceğini ifade etti. Fenerbahçe'de Cisse'nin Samatta ile aynı sürede forma giymesi durumunda Samatta'dan daha fazla gol atacağını iddia etti.
"Samatta ile Cisse arasında bir tercih yapacak olsa bir teknik adam, Cisse'yi seçse de eyvah demez. Cisse daha fazla gol atar diye görünüyor ama daha çok geziyor, daha hareketli, daha diri olduğu için diye Samatta da seçilebilir. Forvette problemi yok Fenerbahçe'nin diyebiliriz."
"Samatta ile Cisse arasında bir tercih yapacak olsa bir teknik adam, Cisse'yi seçse de eyvah demez. Cisse daha fazla gol atar diye görünüyor ama daha çok geziyor, daha hareketli, daha diri olduğu için diye Samatta da seçilebilir. Forvette problemi yok Fenerbahçe'nin diyebiliriz."