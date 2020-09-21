Rıdvan Dilmen: 'Bu tip maçlara Ozan, Tolga, Gustavo fazla'

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Hatayspor ile oynadığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Rıdvan Dilmen ve Mustafa Doğan değerlendirmelerde bulundu.



RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI

Konuşacak kadar futbol olmadı ilk yarıda. Hemen hemen hiç gol pozisyonu yok. Orta alan mücadelesi.



Pandemide ev sahibi büyük kulüplerin coşku problemi var. Orta sahadaki üçlüye baktığımız zaman, savunma üçlüsü bu. Bu orta saha ile Fenerbahçe için üretme şansı ancak ve ancak hücum oyuncularının çalımlarla gidip gol atmasına bağlı. Kaybedilmiş 47 dakikalık bir ilk yarı Fenerbahçe anlamında.



Hatayspor, beklemediği bir Fenerbahçe gördü. Daha defansif bir Fenerbahçe. Hatayspor da bu nedenle zorlandı. Fenerbahçe'de ilk topu alan oyuncular, Gustavo veya Tolga. Bunun belirlenmesi lazım. Hem Gustavo, hem Tolga olunca ileri çıkmakta zorlanıyor. İki oyuncu değişikliği gözüküyor.



Sosa ve Mert Hakan'ın fizik durumu kötüyse Deniz Türüç girer. Ferdi etkili olmaya çalışıyor. Topla gitmeye çalışıyor. Değiştirirse maçı, o değiştirecek. Çıkarmaması lazım. Daha yetenekli, ofansif oyuncuları alması lazım Erol Bulut'un.



Sosa, 40-45 dakika oynayacak durumdadır. 15 dakika oynayan Sosa'nın, 45 dakika kapasitesi de vardır. Erol Hoca'nın ilk stoperi Zanka. Bu çok belli. Herkes gidecek diye beklerken, direkt oynayanı da Zanka.



Hocanın Ozan tercihi son derece doğru. Geç kazanılmış bir oyuncu. Bu tip oyuncular birkaç maç üst üste oynatmazsanız kaybedersiniz. Ozan ile başlaması iyi ama Ozan'ın erken vuruşları kötü. Ozan ile devam eder mi bilemem. Hoca, Tolga'yı beğeniyor. Önceliği Tolga'ya veriyor. Bu tür maçlarda Ozan - Tolga - Gustavo fazla geliyor. Üretken bir oyun olmuyor. Hatayspor da oynayamıyor. Bu orta saha savunmayı da biliyor. Caner ve Gökhan'ın öndeki oyuncularla üçgeni bırak ikigen bile yapamadı. Fenerbahçe'nin daha yartıcı bir orta sahaya ihtiyacı var.



Enner Valencia, 4-4-2'nin veya 3-5-2'nin ikinci santrforu veya kanat oyuncusu. Bu tip rakiplere karşı tek forvet olabilecek oyuncu değil. Thiam da sırtı dönük değil. İlla santrfor aranıyorsa Thiam daha uygun.



MUSTAFA DOĞAN: "İLK KEZ BUNU GÖRÜYORUM"



Mustafa Doğan, "Hatayspor çok kompakt oynadı, takım boyunu kısa tuttu. Çok disiplinliler, dirençliler ama Fenerbahçe de Hatayspor'u zorlayacak hamlelerde bulunmadı. Bu tarz maçlarda çalım atacak, risk alacak, defans arkasına koşu yapacak oyunculara ihtiyaç var. Fenerbahçe'de bunu yapmaya çalışan sadece Caner vardı, o da sol bek oynuyor. Yedek kulübesinde Sosa, Sinan Gümüş, Deniz Türüç gibi isimler var, ilerideki üçlü çok fark yaratabilecek gibi durmuyor." şeklinde yorum yaptı.



Pozisyonsuz bir ilk yarı geçtiğini vurgulayan Doğan, "Fenerbahçe oyunun temposunu bir türlü yükseltemiyor. Bütün oyuncular topu ayağına istiyor. Bir çalım atayım, verkaça gireyim düşüncesi yok. Öyle olunca rakip de gardını alıyor. Bu tarz maçlarda ben elimdeki kağıdı 4'e bölerim ve sol üste pozisyonları yazarım. Sol üste bakıyorum şimdi, hiçbir şey yok. İlk kez böyle bir şey görüyorum" dedi.