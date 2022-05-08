Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi. Rıdvan Dilmen, derbinin ilk yarısını değerlendirdi ve gelecek sezon ile ilgili iddialı bir kehanette bulundu.



RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU



Süper Lig'de önümüzdeki sezonun inanılmaz gerginlikte geçeceğini ifade eden Dilmen, "Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz, öyle bir maç... Batshuayi'yi beğenen bir adamım normalde ama bugün fizik olarak hiç yok, gidemiyor. Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan, sanki 10 yıldır banko oyuncuymuş gibi oynuyor. Beşiktaş'ta bunun üzeri yok... Ghezzal inanılmaz oynuyor, formda... Bu gerginlikler, bu ligde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Hakem, maçın ikinci yarısında kuralları uygularsa 4 kırmızı kart çıkar, maç 9'a 9 biter" dedi.



ERMAN TOROĞLU



"Hakemin 5 dakika uzatmasına rağmen maç uzatmalarda da durdu. Ancak hakem +5'de hemen maçı bitirdi. Hakem maçtan korkuyor. Enteresan bir maç izleyeceğiz ikinci yarıda. Heyecan bol, kalite çok yüksek değil ancak kırmızı kart çıkarsa maç başka bir yere evrilebilir. Bu kadar top kaybı olan bir maçı çok nadir seyrettim. Anlamsız bir gerilim var sahada. Beşiktaş, Ersun Yanal'ın da çok uyguladığı 'taktik faul' yöntemine çok başvuruyor. Topu kaybettikleri an hemen faul yapmaya gidiyorlar. Serdar Dursun, maç 1-0'ken topu içeri çevirse 2-0 olacak ve maç bitecek belki de. Kusura bakmasınlar ancak bu tip oyuncular büyük camialarda oynamamalı."



FEYYAZ UÇAR



Çabuk oynarken, stres pas hatasına neden oluyor. Sakin kalan, maçta istediğini alacaktır.



METİN TEKİN



Oyun başlangıcı enteresandı, hemen gol oldu daha sonra iki tane penaltı. Biri kaçtı, biri gol oldu. Tempolu bir oyun başlangıcıydı. Mücadele vardı, kalite çok tartışılır. Çok el değiştirdi top. İlk yarının oyun karakteri ve mücadele ve koşuydu. Larin, Ghezzal, Batshuayi heyecanlandırır demiştim ama onu çok görmedik. Kenan'ı beklediğimden daha öne doğru işlerde gördüm ama savunma zaafiyeti yaşadı. Gerginliğin, mücadelenin olduğu bir 45 dakikada oldu.



ÖNDER ÖZEN



Maçın 22 kişi ile bitme olasılığı giderek zayıflıyor. Çok ciddi bir gerginlik var. Başlangıçtan itibaren bir gerginlik var, artan temaslar ve sözle atışmalar ikinci devreye gerginliği taşıyacak gibi görünüyor. Hocalar soyunma odasında sakin olalım konuşmaları yapacaktır. Ben 11'e 11 bitebileceğini pek düşünmüyorum.





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