Rıdvan Dilmen: "Böyle bir düzen olur mu?"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin TFF ve Tahkim Kurulu ile ilgili yaptığı açıklama için flaş bir değerlendirme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Böyle bir düzen olur mu?'
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14 Nisan 2023 23:36
Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta Fenerbahçe'nin TFF ile ilgili yaptığı paylaşım için flaş bir değerlendirmede bulundu.

Dilmen yaptığı açıklamada, "Disiplin kurulunda İlyas Çelik diye bir avukat var. Fenerbahçe'ye etmedik hakaret bırakmamış. Tahkim Kurulu üyesi taraftarın paylaşımını beğeniyor. Jesus'un dosyası ona gidiyor. Böyle bir düzen olur mu?" ifadelerini kullandı.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ:

"Sivas-Galatasaray maçıyla başlayan, sonra MHK başkanının Arda Güler'in pozisyonunu falan açıklaması tansiyonu arttırdı. Sen, ben gidip bunu söyleriz ama MHK Başkanı gidip Fenerbahçe'nin lehine yapılan hataları açıklarsan diğer hakemlerin etkilenmeme ihtimali yok.

"FENERBAHÇE'YE ETMEDİK HAKARET BIRAKMAMIŞ"

Disiplin kurulunda İlyas Çelik diye bir avukat var. Fenerbahçe'ye etmedik hakaret bırakmamış. Tahkim Kurulu üyesi taraftarın paylaşımını beğeniyor. Jesus'un dosyası ona gidiyor. Böyle bir düzen olur mu? Hayatımda böyle bir şey görmedim. TFF Başkanı çağıracak, 'Sen niye Fenerbahçe'ye hakaret ediyorsun' demeli. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Marka değeri bu şekilde olmaz.

"HER TAKIMI TUTABİLİRSİNİZ AMA..."

Kuruldaki insanların her takımı tutma hakkı var ama eğer oraya geliyorsan o formayı çıkaracaksın. Siz avukat olarak 'Şikeci Fenerbahçe' diyorsunuz ama Tahkim Kurulu'nda görev yapıyorsunuz.

"DENETLEMİYORLAR MI?"

Bu yapı değişmediği süre içerisinde bu düzelmez. Bu kuruma birini alırken denetlemiyorlar mı? Kötü insanlardır demiyorum. 'Şikeci Fenerbahçe' diyen bir adam nasıl orada görev yapıyor. Bu şekilde adalet olmaz. Bir tane VAR operatörü alıyorlar. Fenerbahçe kulübüne küfür ediyor. Bir sene sonra görevden aldılar."

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