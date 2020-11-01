Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş'ın geleceği aydınlık"

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Beşiktaş'ın geleceği aydınlık'
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01 Kasım 2020 22:30
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi sosyal medyadan yorumladı.

Rıdvan Dilmen şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beşiktaş top rakipteyken 10 üzerinden 8, top kendisindeyken ise 10 üzerinden 6'lik bir futbol oynadı bu akşam. Eğer topa sahipken oynadığı oyunu da geliştirirse gelecek Beşiktaş için aydınlık. Ayrıca bana göre maçın en iyi oyuncusu Larin'di."





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