Rıdvan Dilmen: 'Beşiktaş turistik seyahate çıkmış gibi'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasını NTV'de değerlendirdi.



İşte Dilmen'in yorumları:



"BEŞİKTAŞ TURİSTİK SEYAHATTE GİBİ"



"Hakemler iyi, Konya iyi, İsmail Kartal'ın oyunu iyi görmesi... Ancak diğer tarafta teknik direktörden oyuna giren oyuncuya kadar Aboubakar hariç, Beşiktaşa deta bir turistik seyahate gitmiş. "Ya bir maç almış bizim Ahmet Başkan, gidelim" gibi. Rastladığımız şeylerdi zamanında büyük kulüpler için. Bugünkü golleri gördüğümüz zaman, hediye var. Hediyenin sebebi de akıl. Oyunu arzulu şekilde götürememenin sebebi taktik ve kuvvetli olamamak fiziki anlamda. Taktik anlamda da zaten her dakika geriye gittiği için de çok normal bir sonuç ortaya çıktı. Şöyle düşünelim: Oyun 2-0'ken oyunun belli bölümünden sonra, 4-2-4'e dönüldü ya ondan sonra zaten gol olmama ihtimali futbol adına yok. Çok kötü geçen bir 7 günün sonu oldu bu. Bir hafta evinde Gençlerbirliği ile oynayacak, sonra da 2 haftalık ara var. En büyük avantajı da 2 oyuncuyla yolların ayrıldığı söylendi."



