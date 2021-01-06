Rıdvan Dilmen: 'Beşiktaş takdir edilmeli'

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17. haftasında ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı Rizespor karşılaşmasını Rıdvan Dilmen, Önder Özen ve Metin Tekin değerlendirdi.

Beşiktaş'ın gol performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş 33 gole ulaştı. Ne kadar takdir etsek azdır. Sanki Beşiktaş 40 bin seyirciyle oynuyor gibi... Beşiktaş taraftarı olsa daha da üstün oynar. Sergen Yalçın farkı var." ifadelerini kullandı.



Takımdaki değişiklikleri yorumlayan yorumcu, "Fabrice N'Sakala, Kayseri'de iyi oynadı ama Rıdvan Yılmaz 11'de. Sergen Yalçın akıllı adam. Bernard Mensah oturuyor, Oğuzhan Özyakup'ta kımıldama vardı, Sergen Yalçın formayı verdi." diye konuştu.



Golleri atan Larin için de konuşan Rıdvan Dilmen: "Cyle Larin gelişime en açık oyunculardan biri. 8 gol atmış, penaltı yok Mesela Mbaye Diagne penaltılardan atıyor. Kanada Milli Takım oyuncusu ve geçen sene neden gönderildiğini sormuyorum. Bu sene dönüşü oldukça iyi. 26 yaşında ve çok güzel bir yaş, olgunlaşacak." mesajını verdi.



ÖNDER ÖZEN: "ABOUBAKAR VARSA BAŞKA"



Önder Özen yorumunda, "Beşiktaş biraz ayağa oynayarak çıkmaya çalışan takımlara karşı fizik üstünlük sağlayabiliyor. Bunu Kadıköy'de de gördük, pas yapan takımlara karşı fizik olarak kırıcı olabiliyor. Ama temel fark, Aboubakar'ın varlığı. Aboubakar varsa, etrafındaki oyuncuların hep gol şansı oluşuyor." dedi.



METİN TEKİN: "BEŞİKTAŞ'IN OYUNU YETERLİ"



Metin Tekin ise, "Beşiktaş'ın oyunu son 3 maça benzemiyor, 2 gol, yeterince pozisyon. İlk yarıdaki oyun bence yeterlidir" değerlendirmesini yaptı.