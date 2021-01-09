Rıdvan Dilmen: 'Belhanda sözleşme uzatmaya gidiyor'

Galatasaray'ın Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Younes Belhanda fırtınası vardı.



Faslı oyuncu, 30, 44 ve 45+2. dakikalarda ağları sarstı ve Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın bu performansı, yorumcuların da dikkatini çekti.



Rıdvan Dilmen, 30 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmeye yakın olduğunu söylerken, "Belhanda da ilk kez hat-trick yapıyor. Aslında zor bir oyuncudur. İstemiyorum dersiniz, öyle bir oynar ki çeker sizi. Sözleşmesini uzatmaya doğru da gidiyor." ifadelerini kullandı.



ERMAN TOROĞLU: "GALATASARAYLILAR DÜŞÜNSÜN"



Erman Toroğlu ise Belhanda'nın istikrarsızlığına dikkat çekerken, "Galatasaraylılar düşünsün, Belhanda kaldı şimdi ellerinde. İyi oyuncu ama 8 maçta bir oynuyor." yorumunu yaptı.



Younes Belhanda, bu sezon 17 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



