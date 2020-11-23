Rıdvan Dilmen: 'Başakşehir, Mert Günok için UEFA'dan izin aldı'

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in Manchester United ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna Mert Günok da alındı. Beşiktaş karşısında koronavirüs testi pozitif olduğu için oynayamayan Mert Günok'un Manchester United maçı için İngiltere'ye götürmesinin nedeni belli oldu.



Mert Günok'la ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen "Mert Günok, A Milli Takım'dan dönerken pozitif çıktı. Sonra 3-4 kez daha test oldu ve hepsinde negatif çıktı." dedi.



Açıklamalarına devam eden Rıdvan Dilmen "Mert Günok, Manchester United maçı kadrosuna alındı ama UEFA'yı aradılar ve 'Oynayabilir' yanıtı aldılar. Demek ki UEFA, bu duruma izin veriyor." diye konuştu.



