Rıdvan Dilmen: 'Atiba, geriye dönen Alex oldu'

Beşiktaş'ın Denizlispor karşısında ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen ve Metin Tekin yorumladı.



RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ

Sergen hoca, top rakipteyken de futbol olduğunu anlamış. Son 5 dakika dışında her oyuncu topa pres yaptı ve topu çabuk kazandılar. Beşiktaş'ın bu sene Sergen hoca ile görmediğimiz görüntüsüydü bu.



Geriye dönen Alex, Atiba. Gol pozisyonlarına giriyor, savunmaya da geliyor. Josef de Souza, olumlu olarak beni şaşırttı, fizik olarak iyi. Denizlispor'un neredeyse pozisyonu yok.



Beşiktaş taraftarı maçı izlerken devamlı karşı karşıya kalan rakip görüyordu. İyi savunma da arzuyla olur ve onu görüyoruz. Beşiktaş ilk yarıyı hak ettiği gibi önde kapattı.



Penaltıda bizim gördüğümüz açıdan dışarıda gibi ama VAR'da görmüşlerdir, muhtemelen çizgidedir.



METİN TEKİN'İN SÖZLERİ



Beşiktaş için ilk yarı çok iyi geçti. Denizlispor'un çok etkisiz bir iç saha oyunu var. Denizlispor rakip ceza sahasında hiç topla buluşamamış. Hiç bir şey konuşmaya gerek yok. Beşiktaş çok kaliteli olmasa da diri ve iyi göründü. Atiba'nın ileride farklı bir rolü var. Rachid Ghezzal'ı pek göremedim. Vincent Aboubakar tabii ki faydalı olacaktır, nazar değmesin sakatlık problemini aşmış gibi görünüyor.



