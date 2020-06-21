Rıdvan Dilmen: "Ali Koç üst üste hatalar yapıyor"

Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a uyarılarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Rıdvan Dilmen: 'Ali Koç üst üste hatalar yapıyor'
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21 Haziran 2020 21:14
Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin bir an önce karar vermesini gerektiğinin altını çizen Dilmen, "Yeni teknik direktör eğer Erol Bulut ise ve bu yüzden lig bitmeden açıklamıyorlarsa bu çok yanlıştır. Fenerbahçelilerin içi çok acıyor. Lig bitene kadar 35 gün var. Kimi alacaksanız alın, kimi gönderecekseniz gönderin. Fenerbahçe tarihi sezonlar yaşıyor" şeklinde konuştu.

Ali Koç'un üst üste hatalar yaptığını vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Belki de Türkiye'de en çok kredisi olan başkan Ali Koç'tur. İyi bir Fenerbahçeli'dir ama üst üste hatalar yapıyor. Fenerbahçe ya da bir başka kulüpte, bu kadar kredisi olan bir başkanın artık bu hamlesini doğru yapması lazım" dedi.



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