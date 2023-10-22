Rıdvan Dilmen: '8-10 atacaklar'

Rıdvan Dilmen, canlı yayında Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğünü ile sona eren Hatayspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:
"Fenerbahçe, Rossi'den Tadic'e geçti. 15 dakikada çözdü işi. Çok yetenekli gerçekten. Tadic'in ayrıldığı Ajax küme düşüyor Hollanda'da."
"Türkiye'de bir maçta en fazla gol atma rekoru Beşiktaş'ta, 10-0 bitmişti bir maçları. Fenerbahçe bu sezon bu rekoru kırabilir. Birine atacaklar 8-10 tane."
"Hataysporlu oyuncular yüzde yüz kendi aralarında 'Aman 8'lik olmayalım' diye konuşuyordur bu maçta."
Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:
"Fenerbahçe, Rossi'den Tadic'e geçti. 15 dakikada çözdü işi. Çok yetenekli gerçekten. Tadic'in ayrıldığı Ajax küme düşüyor Hollanda'da."
"Türkiye'de bir maçta en fazla gol atma rekoru Beşiktaş'ta, 10-0 bitmişti bir maçları. Fenerbahçe bu sezon bu rekoru kırabilir. Birine atacaklar 8-10 tane."
"Hataysporlu oyuncular yüzde yüz kendi aralarında 'Aman 8'lik olmayalım' diye konuşuyordur bu maçta."