Rıdvan Dilmen: "8-10 atacaklar"

Rıdvan Dilmen, canlı yayında Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında ilk yarıdaki 3-0'lık üstünlüğünü değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Rıdvan Dilmen: '8-10 atacaklar'
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22 Ekim 2023 20:09
Rıdvan Dilmen, canlı yayında Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğünü ile sona eren Hatayspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:

"Fenerbahçe, Rossi'den Tadic'e geçti. 15 dakikada çözdü işi. Çok yetenekli gerçekten. Tadic'in ayrıldığı Ajax küme düşüyor Hollanda'da."

"Türkiye'de bir maçta en fazla gol atma rekoru Beşiktaş'ta, 10-0 bitmişti bir maçları. Fenerbahçe bu sezon bu rekoru kırabilir. Birine atacaklar 8-10 tane."

"Hataysporlu oyuncular yüzde yüz kendi aralarında 'Aman 8'lik olmayalım' diye konuşuyordur bu maçta."

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