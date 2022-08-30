Rıdvan asist yaptı, Rangers 3 golle turladı

İskoçya Kupası 2. Turu'nda Rangers sahasında Queen South'u konuk etti.



Ibrox'da oynanan karşılaşmayı Rangers 3-1 kazanarak tur atlamayı başardı.



Maçın 10. dakikasında Ure ile öne geçen Rangers'a 17. dakikada Connelly yanıt verdi. 24. dakikaya gelindiğinde Rıdvan Yılmaz'ın yaptığı asistle Arfield Rangers'ı öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Rangers üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıda skoru korumayı başaran Rangers'ta Arfield 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1'e getirerek maçın sonucun belirledi.



Bu skorla Rangers bir üst tura adını yazdırdı.





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