Rıdvan Albayrak: Öne geçtik, hücumdan vazgeçtik'

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup oldu.



Maçın ardından Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını anlatan Albayrak, "Rakibimizin güçlü tarafları, direkt oyunu oynayan, savunmadan kazandığı toplarla geçiş yapan, mesafeleri doğru belirleyen bir takımdı. Bunları önlemek için neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Golleri bulduktan sonra oynamaktan ve yerleşerek hücum yapmaktan vazgeçtik. Rakibimiz de iç saha oyunlarında önemli bir tepki veriyor ve ikili mücadelelerde daha istekli oynuyorlar. Kaybettik, üzgünüz." diye konuştu.





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