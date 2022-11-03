Rico Lewis, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Manchester Cityli Rico Lewis, Sevilla maçında attığı golle Karim Benzema'ya ait olan rekoru kırdı ve Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Rico Lewis, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2022 02:29
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Sevilla'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada bir rekor daha egale edildi.

Manchester City'nin Sevilla karşısında bulduğu ilk golü kaydeden Rico Lewis, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu unvanını elde etti.

Genç İngiliz oyuncu bu unvanı, 2005 yılında Lyon formasıyla Rosenborg ağlarını havalandıran Karim Benzema'nın elinden 6 günlük fark ile aldı.

Benzema golü kaydettiğinde 17 yıl 352 günlükken Rico Lewis ise 17 yıl 346 günlükken golü kaydederek bu rekorun yeni sahibi olmayı başardı.

Manchester City altyapısından yetişen Rico Lewis, sağ ayağını kullanıyor ve her iki bek pozisyonunun yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ