Ricky Tarrant, Manisa Büyükşehir'de

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Ricky Tarrant'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezona TED Ankara Kolejliler ile başlayan 30 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, kolej kariyerine ABD'de başlayan Tarrant'ın, Almanya, Kanada, Venezuela, Macaristan'ın ardından Türkiye'de Artvin Belediyesi, Mamak Belediyesi forması da giydiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezona TED Ankara Kolejliler ile başlayan 30 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, kolej kariyerine ABD'de başlayan Tarrant'ın, Almanya, Kanada, Venezuela, Macaristan'ın ardından Türkiye'de Artvin Belediyesi, Mamak Belediyesi forması da giydiği belirtildi.
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