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Ricky Rubio'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Phoenix Suns point guardı Ricky Rubio, Orlando'daki bubble'a gidişini geciktiren durumun, KOVID-19 için pozitif test sonucu alması olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns point guardı Ricky Rubio, Orlando'daki bubble'a gidişini geciktiren durumun, KOVID-19 için pozitif test sonucu alması olduğunu söyledi.

Rubio ilk antrenmanına Salı günü katılmıştı.

Suns ekibi bugün ilk hazırlık maçını oynayacak olsa da, Rubio'nun katılması pek mümkün gözükmüyor:

"Kendimi iyi hissediyorum ama bu konuda akıllı davranmalıyız. Bu bir hazırlık maçı. Günlük bir plan bulmalıyız. Diğer zamanlarda olduğu gibi önceden plan yapamayız. Ne zaman geleceğimi bilmiyorduk, bu yüzden her güne ayrı bakmak zorundayız."

Koç Monty Williams, Rubio'nun oyun durumunu daha sonra belirleyeceğini ekledi.


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