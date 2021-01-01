Ricky Rubio sezonu kapattı!

Cleveland Cavaliers, sol dizindeki ön çapraz bağını yırtan Ricky Rubio'nun sezonu kapattığını duyurdu.



Rubio'nun sakatlık geçirdiği bağın, 2012'deki çaylak sezonunda yırttığı bağla aynı olduğu belirtildi.



Rubio sakatlığı, geçtiğimiz Salı günü New Orleans Pelicans'a karşı oynanan maçın dördüncü çeyreğinde geçirmişti. Tecrübeli oyuncu boyalı alana girerken düşmüş ve hemen sol dizini kavramıştı. Takım arkadaşlarının yardımıyla saha dışına taşınan İspanyol point guard, oyuna geri dönmemişti.



ESPN'den Bobby Marks'a göre Cavaliers'ın, 8.9 milyon dolarlık sakat oyuncu istisnası başvurusunda bulunmak için 15 Ocak tarihine kadar süresi bulunuyor.



Cavaliers'a geçtiğimiz yaz döneminde Minnesota Timberwolves'tan katılan 31 yaşındaki oyuncu, sezonda oynadığı 38 maçta yakaladığı 13.1 sayı, 6.6 asist, 4.1 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamalarıyla, ekibin erken başarısının büyük bir parçası olmuştu.



Rubio, önümüzdeki yaz döneminde sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



