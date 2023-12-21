Cleveland Cavaliers ve Ricky Rubio'nun buy-out işlemi üzerine görüşmelere başladığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, zihinsel sağlık sorunları nedeniyle bu sezon İspanya'da izinli olan Rubio'nun bir daha basketbol oynayıp oynamayacağına dair ciddi şüpheler olduğunu aktardı.



Rubio bu sezon 6,1 milyon dolar kazanıyor ve kontratında gelecek yılki 4,25 milyon dolar ise garantili durumda.



Cavs, Rubio'ya 2022 yazında, Ocak 2022'de ön çapraz bağındaki yırtığı için tedavi görürken üç yıllığı 18,5 milyon dolarlık bir kontrat vermişti.





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