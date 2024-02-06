Ricky Rubio, Barcelona'ya geri döndü

THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona, sürpriz bir transfere imza attı.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyun kurucu Ricky Rubio ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Öte yandan yapılan açıklamaya göre; anlaşma, iyileşme sürecinin son aşamasında olan oyuncunun gelişimine bağlı olacak.
Barcelona, Rubio'nun ilk resmi maçına "kendini tam anlamıyla hazır hissettiği zaman" çıkacağını duyurdu.
33 yaşındaki oyuncu, 2009-2011 yılları arasında Barcelona forması giymiş ve 2010 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğunda
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyun kurucu Ricky Rubio ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Öte yandan yapılan açıklamaya göre; anlaşma, iyileşme sürecinin son aşamasında olan oyuncunun gelişimine bağlı olacak.
Barcelona, Rubio'nun ilk resmi maçına "kendini tam anlamıyla hazır hissettiği zaman" çıkacağını duyurdu.
33 yaşındaki oyuncu, 2009-2011 yılları arasında Barcelona forması giymiş ve 2010 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğunda