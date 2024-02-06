Ricky Rubio, Barcelona'ya geri döndü

THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona, Ricky Rubio ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Ricky Rubio, Barcelona'ya geri döndü
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06 Şubat 2024 21:37
THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona, sürpriz bir transfere imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyun kurucu Ricky Rubio ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Öte yandan yapılan açıklamaya göre; anlaşma, iyileşme sürecinin son aşamasında olan oyuncunun gelişimine bağlı olacak.

Barcelona, Rubio'nun ilk resmi maçına "kendini tam anlamıyla hazır hissettiği zaman" çıkacağını duyurdu.

33 yaşındaki oyuncu, 2009-2011 yılları arasında Barcelona forması giymiş ve 2010 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğunda

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