Rick Carlisle ile Kobe Bryant üzerine: "Bizi çok kez yıktı..."

Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile ilgili anılarını ve düşüncelerini paylaştı.



Carlisle, esprili bir şekilde Kobe'ye karşı çoğunlukla kaybeden tarafta olduğu için, çok olumlu anıları olmadığını açıkladı:



"Tek bir harika anım ve bir sürü kötü anım var. Ona karşı rekabet ettiğinizde, kendisini sürekli daha da yüksek bir seviyeye çıkarmak için zorlayan bir adama karşı rekabet etmiş oluyorsunuz. Kobe Bryant ve Michael Jordan, oyunu rekabetçi bir şekilde sürdürme konusunda en üst sıralarda yer alan iki kişiydi."



"ASLA YORULMAYAN BİRİYDİ"



Carlisle'ın Kobe ile ilgili en iyi anısı, Mavs'in 2011 playofflarında Lakers'ı mağlup edip NBA şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerlediği zamandı:



"Yorulmak bilmeyen bir adamdı ve bu yüzden maçların sonunda her zaman harika oynardı. Çünkü o bölümde olabilecek şeyleri sürekli çalışırdı. Takımlarıma karşı birçok kez, büyük şutlar sokmuşluğu oldu. En güzel anım, 2011'de o adamları yendiğimiz zamandı."



"SAYGIYI ELDEN BIRAKMAZDI"



Carlisle, Kobe'nin katil zihniyetine sahip bir rakip olmasına karşın, maçlardan önce kendisiyle görüştüğünde saygıyı elden bırakmadığının altını çizdi:



"Ona karşı olumlu anılarım da, rakip olduğu zamanki olanlar gibiydi. Koridorda onunla ne zaman karşılaşsam samimi bir şekilde elimi sıkıp, halimi hatrımı sorardı. Böyle bir adamdı. Ama tüm o kişiliğinin arkasında, bir sonraki karşılaşmanızda sizi alt etmek için bekleyen bir katil olduğunu da biliyordunuz."



