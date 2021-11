Richmond: "Kobe de üst seviye, ama kapıları açan Jordan'dı"

Hall of Fame oyuncu Mitch Richmond, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın neden tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu açıkladı.



Kendini kanıtlamış bir skorer olarak, on sezonda en az 20 sayı ortalaması yakalamışlığı bulunan Richmond, kariyerinde MJ'e karşı oynamış olmasının yanı sıra, 2001-02 sezonunda Los Angeles Lakers'a katılarak Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant ile bir şampiyonluk kazanmıştı.



"Getcha Popcorn Ready with T.O. & Hatch" isimli podcast'e katılmış olan Richmond, MJ'in G.O.A.T olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda, buna olumlu yanıt vererek sebebini de şu şekilde açıkladı:



"MJ'e karşı her gece oynamıştım ve Kobe ile de aynı takımdaydım. Kobe de o seviyede, buna hiç şüphe yok. Ancak Mike, oyunu sadece yalnızca saha içinde değil, dışında da birçok yönden değiştirmişti. Onun sayesinde, millet bir anda basketbol dışında para kazanmaya başlayıp, sponsorluk anlaşmaları falan yapmaya başlamışlardı. Birçok şey için kapıyı açan oydu."



Richmond, NBA'de 14 sezon oynamış ve Golden State Warriors, Sacramento Kings, Washington Wizards ve Lakers formaları giyerek, altı kez All-Star olmuştu.