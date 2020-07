Richaun Holmes yemek teslimatı aldı, karantinayı bozdu!

Sacramento Kings pivotu Richaun Holmes, annesinden gelen bir yiyecek teslimatı almak için NBA bubble'ından ayrıldıktan sonra bir kez daha karantina altına alındı.



Holmes yaptığı açıklamada, NBA'in Orlando'daki Walt Disney World Resort'taki kampüs hattını yanlışlıkla geçtiğini belirtti ve bu, kendisini otel odasında 10 günlük karantinaya tabi tutacak.



Yeni karantina döneminin bitmesine sekiz gün kalan Holmes, "Yaptığım eylemler için özür dilerim ve playoffları zorlamak için takım arkadaşlarıma tekrar katılmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Oyuncular geçtiğimiz hafta ligin bubble'ına girdikten sonra, yetkisiz bir nedenle ayrılacak veya ilk karantinayı bozacak (24 saatten daha uzun bir sürede birden fazla koronavirüs testini geçene kadar bir otel odasına hapsedilmek dahil) olanlar, ligin yeniden giriş protokollerini uygulayacaklar.



Bu, otel odasında 10 günlük karantina süresine ek olarak, oyuncuların bubble'daki zamanlarında aldıkları daha az invaziv testlerin aksine, gelişmiş koronavirüs testinden geçecekleri anlamına geliyor.



Houston Rockets'tan Bruno Caboclo da istemeden bubble'dan ayrıldıktan sonra tekrar karantinaya alınan bir diğer isim olmuştu.



HER MAÇ YAKLAŞIK 50 BİN DOLAR KAYBEDECEK!



Lig, Holmes ve Caboclo ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu karantinalar, oyuncuların Disney giriş kapısı dışındaki halkın üyeleriyle etkileşime girdiği ve NBA ve Oyuncular Derneği tarafından kabul edilen sağlık ve güvenlik protokollerine uygun olduğu ayrı koşulların sonucudur." ifadelerini kullandı.



ESPN'den Bobby Marks'a göre, bir oyuncunun sıralama maçları 30 Temmuz'da başladıktan sonra karantinaya girmesi durumunda mali bir ceza da olacak. Kaçırılan her maç, maaşın yaklaşık %1'ini yansıtıyor ve bu da, Holmes için kaçırılan her maçın yaklaşık 50.000 dolara yakın bir maliyeti olacağını gösteriyor.



ANNESİ DAHA ILIMAN BİR TEPKİ GÖSTERDİ!



Holmes'un annesi, durumla ilgili tepkisinde daha ılıman bir yaklaşım göstererek, oğlunun kendisi için pişirdiği yemekten başka bir şey için bubble'dan ayrılmadığından ötürü Twitter'da şu şekilde bir tweet attı:



"Sen sadece annenin pişirdiği yemek için sınırı aştın! Ve ben de Florida'da değildim! Haha seviyorum seni bebeğim!"



26 yaşındaki Holmes, koronavirüs pandemisi nedeniyle lig Mart ayında kapatılmadan önce Kings için bu sezon 33 maçta ilk beş oynamıştı ve 28.8 dakika ortalamayla 12.8 sayı ve 8.3 ribaund ortalamaları kaydetmişti.