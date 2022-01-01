Richarlison'un çok konuşulan emeklilik planı

Brezilya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Richarlison, emeklilik planını anlattı.



İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen 25 yaşındaki oyuncu verdiği röportajda kendisine sorulan "Futbolu bıraktığında ne yapacaksın, hayalin nedir?" sorusuna "Kendime bir ada satın alacağım, bir grup kız arkadaşımla o adada yaşayacağım. Ronaldinho'nun bir fotoğrafı çıkmıştı, tıpkı onun gibi" yanıtını verdi.



Richarlison emekliliğinden sonra futbolun içinde kalmayı ise şimdilik düşünmediğini ifade ederken bu açıklamaları sosyal medyada büyük dikkat çekti.



25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Everton'dan Tottenham'da 58 milyon euroya transfer edilirken Londra ekibinde çıktığı 15 maçta 2 gol 3 asist üretmişti.



