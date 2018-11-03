Premier Lig'in 11. haftasında Everton, sahasında konuk ettiği Brighton'u 3-1 mağlup etti ve son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı.
Everton'da Cenk Tosun yerine en uçta forma giyen Richarlison attığı 2 golle yıldızlaştı. Brezilyalı futbolcu, 26 ve 77. dakikalarda ağları havalandırırken diğer gol 50. dakikada Coleman'dan geldi. Brighon'un tek sayısını 33. dakikada Dunk attı.
CENK TOSUN, OYUNA GİREMEDİ
Everton'da Milli futbolcu Cenk Tosun, yedek başladığı karşılaşmada süre alamadı.
Bu sonucun ardından Everton, puanını 18'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Brighton ise 3 maçlık kazanma serisinin ardından kaybetti ve 14 puanla 12. sırada kaldı.
Premier Lig'in 12. haftasında Everton, deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak. Brighton ise Cardiff deplasmanına gidecek.
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Everton'da Cenk Tosun yerine en uçta forma giyen Richarlison attığı 2 golle yıldızlaştı. Brezilyalı futbolcu, 26 ve 77. dakikalarda ağları havalandırırken diğer gol 50. dakikada Coleman'dan geldi. Brighon'un tek sayısını 33. dakikada Dunk attı.
CENK TOSUN, OYUNA GİREMEDİ
Everton'da Milli futbolcu Cenk Tosun, yedek başladığı karşılaşmada süre alamadı.
Bu sonucun ardından Everton, puanını 18'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Brighton ise 3 maçlık kazanma serisinin ardından kaybetti ve 14 puanla 12. sırada kaldı.
Premier Lig'in 12. haftasında Everton, deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak. Brighton ise Cardiff deplasmanına gidecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın