Premier Lig'in 11. haftasında, sahasında konuk ettiği'umağlup etti ve son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı.Everton'da Cenk Tosun yerine en uçta forma giyenattığı 2 golle yıldızlaştı. Brezilyalı futbolcu, 26 ve 77. dakikalarda ağları havalandırırken diğer gol 50. dakikada Coleman'dan geldi. Brighon'un tek sayısını 33. dakikada Dunk attı.Everton'da Milli futbolcu Cenk Tosun, yedek başladığı karşılaşmada süre alamadı.Bu sonucun ardından Everton, puanını 18'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Brighton ise 3 maçlık kazanma serisinin ardından kaybetti ve 14 puanla 12. sırada kaldı.Premier Lig'in 12. haftasında Everton, deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak. Brighton ise Cardiff deplasmanına gidecek.