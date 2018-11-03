  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor! Yine olmadı!
  •  
    Beşiktaş dinamosunu sarı kart ile kaybetti!..
  •  
    Çalhanoğlu için FLAŞ gelişme! Ayrılık yakın...
  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi
  •  
    Benzia'dan özür mesajı! "Düşünmeden yaptım!"

Richarlison şov yaptı, Everton kazandı!

Premier Lig'de Everton, Richarlison'un yıldızlaştığı maçta sahasında Brighton'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Richarlison şov yaptı, Everton kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 19:55
Premier Lig'in 11. haftasında Everton, sahasında konuk ettiği Brighton'u 3-1 mağlup etti ve son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı.

Everton'da Cenk Tosun yerine en uçta forma giyen Richarlison attığı 2 golle yıldızlaştı. Brezilyalı futbolcu, 26 ve 77. dakikalarda ağları havalandırırken diğer gol 50. dakikada Coleman'dan geldi. Brighon'un tek sayısını 33. dakikada Dunk attı.

CENK TOSUN, OYUNA GİREMEDİ

Everton'da Milli futbolcu Cenk Tosun, yedek başladığı karşılaşmada süre alamadı.

Bu sonucun ardından Everton, puanını 18'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Brighton ise 3 maçlık kazanma serisinin ardından kaybetti ve 14 puanla 12. sırada kaldı.

Premier Lig'in 12. haftasında Everton, deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak. Brighton ise Cardiff deplasmanına gidecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için