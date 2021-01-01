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Richardson, mevcut kontratını 1 yıl daha uzattı!

Boston Celtics guardı Josh Richardson'ın, ekibi ile mevcut kontratını bir sene daha uzatmayı kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics guardı Josh Richardson'ın, ekibi ile mevcut kontratını bir sene daha uzatmayı kabul ettiği bildirildi.

Richardson böylece önümüzdeki iki yılda toplamda 24 milyon dolar kazanıyor olacak.

Richardson, Moses Brown'ı Celtics'e gönderen anlaşmanın bir parçasıydı. Ayrıca Celtics, Richardson'ı almak için Gordon Hayward'ın takas istisnasının bir kısmını da kullanmıştı.

Kariyerinin ilk dört sezonunu Miami Heat ile geçirdikten sonra Richardson, Celtics öncesinde Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks formaları da giymişti.

2021-22 normal sezonunda Dallas'ta maç başına 30 dakikada 12.3 sayı ortalaması tutturan Richardson, playofflarda takımın rotasyonunun sonlarına düşmüş ve yedi maçta yalnızca 4.9 sayı ortalamasında kalmıştı.


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