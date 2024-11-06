Richards, kaburga kırığı sebebiyle süresiz kadro dışı

Charlotte Hornets, pivot Nick Richards'ın sağ kaburga kıkırdağında kırık tespit edilmesinin ardından süresiz olarak kadro dışı olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Richards, kaburga kırığı sebebiyle süresiz kadro dışı
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06 Kasım 2024 11:14
Charlotte Hornets, pivot Nick Richards'ın sağ kaburga kıkırdağında kırık tespit edilmesinin ardından süresiz olarak kadro dışı olduğunu duyurdu.

Hornets, Salı günü çekilen MR'da sağ köprücük kemiğinin altındaki ilk kaburgasında kırık olduğu ortaya çıkan Richards'ın, "iki haftada bir" değerlendirmeye alınacağını belirtti.

Richards, geçtiğimiz Cuma günü Boston Celtics'e karşı oynanan maçın ilk yarısında sakatlanmış ve bir daha oyuna dönmemişti.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği beş maçta 11 sayı, 10 ribaund ve 2,4 blok ortalamaları ile sezona güçlü bir başlangıç yapmıştı.

Üst üste üç maç kaybeden Hornets ise, 2-5'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor.

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