Ricardo Sa Pinto: "Rakip eksik kalınca işimiz kolaylaştı"

Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ricardo Sa Pinto: 'Rakip eksik kalınca işimiz kolaylaştı'
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14 Mart 2021 19:37
Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, müsabakada adil bir sonuç aldıklarını söyledi.

Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda birçok pozisyona girdiklerini ama sonuçlandıramadıklarını belirtti.

İkinci yarıya daha iyi başladıklarını anlatan Pinto, "İkinci yarıda kontrolü ele aldık ve istediğimiz oyunu oynadık. Hem kenarlardan hem içerden rakibe zor anlar yaşattık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi ve eksik kalmasıyla bizim işimiz kolaylaştı. Bu şekilde oynamaya devam ettik ve adil bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.



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