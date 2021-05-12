Ricardo Sa Pinto: "Kol dışarıda, penaltı verildi"

Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ricardo Sa Pinto: 'Kol dışarıda, penaltı verildi'
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12 Mayıs 2021 01:05
Süper Lig'in 41. haftasında Çaykur Rizespor'a 5-4 yenilen Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, bugün şanslarının yanında olmadığını söyledi.

Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda maça odaklanma sorunu yaşadıklarını ifade etti.

İkinci yarıda kendilerine yakışan bir oyun sergilediklerini dile getiren Pinto, şunları kaydetti:

"Bugün hiç şansımız yoktu. Oğuz'un pozisyonunda kol dışarıdaydı, penaltı verildi. Diğer gollerde de tartışılabilecek konular vardı. O yüzden biraz şaşkınım. Şu anda ligin sonu. O yüzden takımı bir arada tutmak ve hazırlamak zor oluyor. Ben takımımın 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamasını istiyorum. İlk yarıda maç rakibin hakkıydı, ikinci yarı ise bizim hakkımızdı. O yüzden maçın genel olarak hakkı beraberlikti aslında."

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